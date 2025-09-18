Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün Gebze ve İzmit ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. 4 kişi tutuklanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze ve İzmit'te gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda 66 gram sentetik kannabinoid, 106 gram metamfetamin ve 16 bin 975 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü hakkında TCK 191 kapsamında "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Bu kişiler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen E.A., Y.Ç.Y., Ç.A. ve S.U. isimli 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, "İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ