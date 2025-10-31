Haberler

Kocaeli'de Tartışma Kanlı Bitti: Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Kocaeli'de Tartışma Kanlı Bitti: Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
Körfez ilçesinde Ramazan Gökmen, tartıştığı eşi Binnur Gökmen'i bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Ramazan Gökmen de intihar girişiminde bulundu. Eşinin ölümü olay sonrası yapılan inceleme ile morga kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ramazan Gökmen (48), tartıştığı eşi Binnur Gökmen'i (46) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Gökmen, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Binnur Gökmen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ramazan Gökmen, evlerinin oturma odasında eşini defalarca bıçakladı. Daha sonra şüpheli, kendisini de karnından ve vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Binnur Gökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ramazan Gökmen ise ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Binnur Gökmen'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Gökmen'in inşaat ve boyacılık işleriyle uğraştığı, çiftin 4 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
