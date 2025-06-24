Kocaeli'de Sigara İzmaridi Yangına Sebep Oldu

Kocaeli'de Sigara İzmaridi Yangına Sebep Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde atılan sigara izmaridi, otluk alanda yangın çıkararak ahıra sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, 3 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde atılan sigara izmaritinden kaynaklı otluk alanda çıkan yangın, ahıra da sirayet etti. Ahırdaki 3 büyükbaş tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üstünde ev bulunan ahıra da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan, vatandaşların yardımıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ayrıca yangından etkilenen alanlarda soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın nedeniyle ahır kullanılamaz hale gelirken, evde de hasar oluştu.

Yapılan incelemelerde, atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturarak, yangına sebep olduğu belirlendi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.