Kocaeli'de Otomobil Kazası: 8 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil Kazası: 8 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Mahalle muhtarı, bölgede sıkça yaşanan kazaların ardından yolun genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Bölgede sık sık kaza yaşandığını belirten mahalle muhtarı, yetkililere yolu genişletme çağrısında bulundu.

Kaza, İzmit ilçesi Karaabdülbaki ve Sapakpınar mahalleleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. idaresindeki 41 ES 132 plakalı otomobil ile karşı yönden seyreden M.K. hakimiyetindeki 41 AG 276 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Yolun genişletilmesi gerekiyor"

Sık sık aynı bölgede kazaların yaşandığını söyleyen İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol, "Geçtiğimiz aylarda bölge muhtarlarımızla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğümüze yolun genişletilmesi konusunda talepte bulunduk. Buranın projelendirilmesi gerektiği söylendi. Bu alanın normalde karayolları standartları gereği 8 metre genişliğinde olması gerekiyordu ancak 8 metre bile değil. Karayolları standardının altında. Bu yol üzerinde çok kaza oluyor, bu sebeple bir an önce genişletilmesi gerekiyor. Bugün 2 araç kaza yaptı ve 8 kişi yaralandı" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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