Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa müdahale etti ve hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Döngel Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücü bilgileri öğrenilemeyen motosiklet, 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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