Kocaeli'de Maganda Sürücü Tutuklandı

Kocaeli'de Maganda Sürücü Tutuklandı
Güncelleme:
Kocaeli TEM Otoyolu'nda bebek ve çocuk bulunan otomobili sıkıştırarak kazaya neden olan sürücü Y.T.G., tutuklandı. Olay sosyal medya aracılığıyla gündeme geldi.

Kocaeli'de trafikte tehlikeli hareketler yaparak, içerisinde bebek ve çocuğun bulunduğu otomobili sıkıştırıp kazaya neden olan maganda tutuklandı.

Olay, 10 Ekim tarihinde Kocaeli TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, içinde bebek ve çocuğun bulunduğu bir otomobil, başka bir araç sürücüsü tarafından defalarca sıkıştırıldı. Ani fren yaparak ve makas atarak ilerleyen sürücü, ailenin bulunduğu otomobili seyir halindeyken tehlikeye soktu. Bir süre böyle devam eden yolculuk sonrasında maganda sürücü, çocuklu ailenin aracıyla birlikte toplam 4 araca çarparak kaza yaptı. O anlar, sıkıştırılan aile tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Maganda sürücü tutuklandı

Olaya ilişkin gözaltına alınan sürücünün belgesine süresiz el konulmuş ve 7 ayrı trafik kuralı ihlalinden idari para cezası uygulanarak serbest bırakılmıştı. Ancak maganda sürücü Y.T.G. tekrardan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocaeli Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Körfez ilçesi TEM Anadolu Otoyolu'nda bir sürücünün bir başka aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olması ile ilgili olarak Körfez Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatına istinaden olay şüphelisi otomobil sürücüsü Y.T.G. tekrar gözaltına alınmıştır. Mevcutlu olarak hazır edildiği Körfez Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" denildi. - KOCAELİ

