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Kocaeli'de Kuyuya Düşen Kadın Kurtarıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önündeki kuyuya düşen S.O. isimli kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Evinin önündeki kuyuya düştü: Yardım çığlığını duyanlar oraya koştu

Kuyuya düşen kadının yardımına ekipler yetişti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde bulunan kuyuya düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gebze Mustafapaşa Mahallesi 728/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. isimli kadın evinin önünde bulunan kuyuya düştü. Kadının, kuyudan yardım çığlığını duyanların durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde kadın, düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yakınlarının panik yaşadığı olayda yaralanan S.O. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından kuyunun kapağının kapatıldığı görüldü. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kocaeli'de Kuyuya Düşen Kadın Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET ALBAYRAK - 3.Sayfa
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