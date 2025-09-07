Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 27 Bin TL Ceza ve Nakit Ele Geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kumarla mücadele kapsamında Derince ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Bir kıraathanede yapılan denetimlerde, B.B. isimli bir şahsın kumar oynattığı tespit edildi. Operasyon sonucunda, kumar oynatan B.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, masada kumar oynayan 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda, kumar oynamakta kullanıldığı belirlenen 21 bin 600 TL nakit paraya ise el konuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KOCAELİ