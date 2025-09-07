Haberler

Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 27 Bin TL Ceza ve Nakit Ele Geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu, Derince ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir kıraathaneye operasyon düzenledi. Kumar oynatan şahsa adli işlem yapılırken, masada kumar oynayan üç kişiye toplam 27 bin 741 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca, kumar oynamakta kullanılan 21 bin 600 TL nakit paraya el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kumarla mücadele kapsamında Derince ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Bir kıraathanede yapılan denetimlerde, B.B. isimli bir şahsın kumar oynattığı tespit edildi. Operasyon sonucunda, kumar oynatan B.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, masada kumar oynayan 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda, kumar oynamakta kullanıldığı belirlenen 21 bin 600 TL nakit paraya ise el konuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
