Oturma odasında eşini vahşice katletti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan Gökmen, tartıştığı eşini oturma odasında defalarca bıçaklayarak katletti. Olaydan sonra kendisini de bıçaklayan Gökmen ağır yaralanırken çiftin 4 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri her geçen gün korkutucu bir şekilde artarken son vahşet haberi Kocaeli'nin Körfez ilçesinden geldi. Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta Ramazan Gökmen (48) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Binnur Gökmen (46) ile tartışmaya başladı.

EŞİNİ VAHŞİCE KATLETTİ

Tartışmada Ramazan Gökmen, evlerinin oturma odasında eşini defalarca bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendine de zarar verdi. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk kontrollerde Binnur Gökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Ağır yaralanan Ramazan Gökmen ise ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Binnur Gökmen'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Gökmen'in inşaat ve boyacılık işleriyle uğraştığı, çiftin 4 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
