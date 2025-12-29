Haberler

Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir baba, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci okul bahçesinde silahla rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci okul bahçesinde silahla rehin aldı. Okula gelen polis, olaya müdahale etti. Olay, Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y (43) isimli şahıs, kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü U.C.A. (18) isimli genci takip ederek okul bahçesine kadar izledi, ardından yanındaki silahla rehin aldı.

ÖFKELİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmezken, şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki gencin ailelerinin de haberdar olduğu bir arkadaşlık süreci geçirdikleri ancak ayrıldıktan sonra şahsın genç kızı rahatsız etmeye devam ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

