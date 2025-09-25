Haberler

Kocaeli'de Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de kız meselesi iddiasıyla çıkan kavgada 19 yaşındaki gencin öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Olay, 17 Eylül tarihinde Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, markette mesaiye başlayan Toprak Yiğitdoğan (19) ile o sırada içeri giren husumetlisi Yiğit T. (18) arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Toprak Yiğitdoğan vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yiğitdoğan, yapılan tüm müdahaleye kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S. isimli şüphelileri yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.Ç.'yi önceki gün gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
