Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Kasten Öldürme ve Hırsızlık Suçlarından Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla, kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 3 şahıs operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda "Kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A.(40), 10 yıl hapis cezası ile aranan E.G. (30), hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan H.F.S. (25) yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title