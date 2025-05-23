Kocaeli'de İnşaat Alanında Merdivenden Düşen İşçi Vinçle Kurtarıldı

Kocaeli'de İnşaat Alanında Merdivenden Düşen İşçi Vinçle Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit ilçesinde inşaat alanında çalışırken merdivenden düşen işçi, vinç yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat alanında çalışırken merdivenden düşen işçi, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İşçi İ.Ö., çalıştığı sırada merdivenden beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, bulunduğu noktadan vinç yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ö.'nün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Usta oyuncu isyan etti: Param bitmek üzere
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

Savcılık'tan İmamoğlu talimatı! Toplu taşımada kullanılması yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 13 ildeki müdürlerin hepsi değişti
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.