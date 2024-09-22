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Kocaeli'de Freni Boşalan Tır Denize Düştü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan bir tır denize düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Tır, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı ve denize yayılan yağ için önlem alındı.

Kocaeli'de freni boşalan tır denize düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan tır denize düştü. Tırı dorseden ayırmak isterken meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Negmar Feribot İskelesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

Mazlum Şimşek idaresindeki 34 EM 3127 plakalı tır, feribot geçişi için iskeleye geldi. İskelede arıza yapan tırın dorsesi, başka bir araca aktarılarak yük taşımaya devam edilmek istendi. Dorseden ayrılma işlemi sırasında aniden frenleri boşalan tır denize uçtu. Sürücü Şimşek, müdahale etmeye çalışsa da aracı durdurmayı başaramadı. Tır saniyeler içerisinde dibe battı. Denize düşen tır vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, tırdan boşalan yağ ve mazotun denize yayılmasını engellemek için 150 metre mantar bariyer kullanıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

"Canımızı zor kurtardık"

Olayı anlatan tır sürücüsü Mazlum Şimşek, "Aracımızı sabaha karşı bir şekilde çıkardık. Aracımız arızalanmıştı, burada başka bir araçla dorseyi gönderip, arabayı da çekiciyle göndermek istedik. Fakat tırı dorseden ayırırken frenler tutmadı. Araba kaydı, biz de canımızı zor kurtardık. Allah'a şükür atladık," dedi.

Kocaeli'de Freni Boşalan Tır Denize Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa

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