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Kocaeli'de düğün öncesi kaza: Damat yaralandı, gelin ucuz atlattı

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Kocaeli'de düğün öncesi fotoğraf çekimine giden gelin ve damadın bulunduğu otomobil refüje çarptı. Kazada damadın da aralarında olduğu 5 kişi yaralandı, Gelin ise kazayı yara almadan atlattı.

Kocaeli'de düğünlerine saatler kala fotoğraf çekimi için yola çıkan gelin ve damadın bulunduğu araç kaza geçirdi. Kazada damatla birlikte 5 kişi yaralanırken, gelin ise şans eseri yara almadı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA DAMAT YARALANDI

Kaza, Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkii D-100 Karayolu bağlantı yolu İstanbul İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 61 KC 232 plakalı otomobil refüje çarptı. Araçta bulunan sürücü Enes B., Azar S., Kenan H., Yunus B. ve damat Adem B. yaralandı. Gelin Sebanur A. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

DÜĞÜN ÖNCESİ FOTOĞRAF ÇEKİMİNE GİDİYORLARMIŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Gelin ve damadın akşam saatlerinde Gebze'de düğünleri olduğu, fotoğraf çekimi için başka bir araçla yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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