Kocaeli'de Bina Çöktü: 5 Kişilik Aileden 4'ü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında bir aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Bilirkişi heyeti çökmenin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 kişilik aileden 4'ünün hayatını kaybettiği çöken binanın enkazında cumhuriyet savcıları, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti inceleme yapıyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerindeki Arslan Apartmanı, dün sabah saat 07.00 sıralarında çökmüştü. Alt katında eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın çöktüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arama-kurtarma, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yapılan incelemelerde binada sadece 5 kişilik Bilir ailesinin bulunduğu tespit edilmişti. 600'ün üzerinde ekibin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucu dün gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Ailenin büyük kızı Dilara (18) enkazdan sağ olarak çıkartılırken, arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir'in (37) de cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Bu sabah bölgede ekiplerin bina çevresindeki çalışmaları yeniden başlarken, temizlik işçileri tozla kaplanan yolları ıslatarak temizlik yaptı. Ardından cumhuriyet savcıları, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti, çökmenin nedenini belirlemek üzere alanda incelemelerine başladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
