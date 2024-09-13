Alışveriş merkezinde korkunç olay! Tuvalette cansız bedeni bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir alışveriş merkezinin tuvaletinde, bir erkek şahsın cansız bedeni bulundu.

AVM'NİN TUVALETİNDE CESET BULUNDU

Olay, İzmit ilçesi Ömer Türkçakal bulvarında bulunan 41 Burda AVM'nin tuvaletler kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin tuvaletlerinde hareketsizce yatan erkek şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞAHSIN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsizce yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Ölen şahsın kimliği henüz öğrenilmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.