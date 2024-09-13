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Alışveriş merkezinde korkunç olay! Tuvalette cansız bedeni bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir AVM'nin tuvaletlerinde bir erkek şahıs ölü bulundu. Şahsın kimliği henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir alışveriş merkezinin tuvaletinde, bir erkek şahsın cansız bedeni bulundu.

AVM'NİN TUVALETİNDE CESET BULUNDU

Olay, İzmit ilçesi Ömer Türkçakal bulvarında bulunan 41 Burda AVM'nin tuvaletler kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin tuvaletlerinde hareketsizce yatan erkek şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de AVM Tuvaletinde Erkek Şahıs Ölü Bulundu

ŞAHSIN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsizce yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Ölen şahsın kimliği henüz öğrenilmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa

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