Koca, Eşinin Cinayetinden 3 Yıl Sonra Akli Dengesizliğinden Serbest Bırakıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 aylık eşini boğazını keserek öldüren koca, mahkeme tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Olay büyük tepki topladı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren koca, mahkemenin "akli dengesinin yerinde olmadığı" kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla Alp (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

"Özgürlüğümüze kavuştuk"

Mahkeme kararının ardından Mustafa A. tahliye edildi. Baba Aziz A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullandı. Baba Aziz A.'nın paylaşımı tepki toplarken, çok sayıda vatandaş "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumunu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
