Klinik Psikolog Dr. Pelin Hazer: Bir travma ülkesi olduğumuzu söyleyebiliriz

Klinik Psikolog Dr. Pelin Hazer, Haberler.com'da Saygı Ünlü'nün konuğu oldu. Türkiye'nin travmalarla yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Hazer, "Bir travma ülkesi olduğumuzu söyleyebiliriz" diyerek kolektif bilinçle iyileşmenin önemine dikkat çekti.

"Bir travma ülkesi olduğumuzu söyleyebiliriz"

Dr. Pelin Hazer, Türkiye'nin tarihsel süreçler ve güncel olaylar nedeniyle derin travmalar yaşadığını belirterek, "Bir travma ülkesi olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi. Bu durumun toplumsal değerlerin kaybına yol açtığını ifade etti. Özellikle empati yoksunluğunun ruhsal anlamda en zorlayıcı tehlike olduğuna dikkat çekti.

"Travmayı iyileştiren şey anlaşılmak"

Travmaların iyileşmesi için en önemli unsurun anlaşılmak olduğunu belirten Hazer, "Anonim kimlik insanları cesur kılıyor ama bu cesaret yanlış davranışlara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca birçok yetişkinin çocukluk dönemindeki istismarları ancak yetişkinlikte anlatabildiğini belirtti.

"Kolektif bilinç olmadan iyileşme mümkün değil"

Hazer, kolektif travmaların ancak kolektif bilinçle iyileşebileceğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Depresyon ve intihar düşüncesi oranları arttı. Toplum olarak daha duyarlı olmalıyız. Duyarsız kalmak insan olmanın temel değerini kaybetmektir."