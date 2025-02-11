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Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

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Tekirdağ'da 13 yaşındaki kızını öldüren ve ardından intihar girişiminde bulunan şüpheli baba A.Y'nin ifadesi ortaya çıktı. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini söyleyen A.Y, "Kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. A.Y. (44) isimli şahsın sosyal medya hesabından "Ölümümüzden eski eşim sorumludur" paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

EVDE BABA KANLAR İÇİNDE, KIZI İSE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde evde hareketsiz vaziyette bulunan A.Y'nin 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bilekleri kesilmiş halde bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Y, polislerce gözaltına alındı.

BABADAN KAN DONDURAN İTİRAF: KIZIMI BOĞDUM

Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı. İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.

Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

bu kadar kolay mı ya Allah belanı versin ! evlat bu evlat ! bir hata yaptıysa otur konuş ıslah et

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Senin gibi babanın ŞEREFİNİ

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Allah kimseyi yanlışlarla imtihan etmesin !!!

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Firavuna kopeklige kullaga dewam edin boyle iyi yola dewam.

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