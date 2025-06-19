Kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlayan babadan skandal ifade

Kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlayan babadan skandal ifade
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Kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlayan babadan skandal ifade
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İstanbul'da 3 yaşındaki kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olan ve ekiplerce gözaltına alınan babanın emniyet ifade ortaya çıktı. 51 suç kaydı olan Turgay T. emniyetteki ifadesinde kızının elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle tekme attığını söyledi.

Eyüpsultan'da yaşayan Turgay T. isimli şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı. Tekme merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. Çocuğun bağırışlarına çıkan komşular, adama tepki gösterdi.

51 SUÇ KAYDI ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T.'yi gözaltına aldı. Turgay T., kasten yaralama suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin sekiz çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Turgay T. emniyetteki ifadesinde, 3 yaşındaki kızı M.T.'nin, uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle kızına tekme attığını söyledi.

Kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlayan babadan skandal ifade

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: ÇOCUK VE KARDEŞLERİ KORUMA ALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'da bir babanın kızını darbettiği görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız."

Kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlayan babadan skandal ifade

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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