Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı

Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı
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Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı
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Antalya'da Mehmet Ateş, tatil için ailesinin yanına gelen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş'i çıkan tartışmada 14 bıçak darbesiyle öldürüp, başını kesmeye çalıştı.

Manavgat Salkım Evler Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan kardeşler Mehmet Ateş (27) ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eline bıçak alan Mehmet Ateş, Nazife Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle bıçakladı, başını kesmeye çalıştı.

ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLADI

Nazife Ateş evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan Nazife Ateş'in üzerinde oturarak bıçaklamayı sürdüren Mehmet Ateş'i, komşular uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede, Ateş'in annesi de elinden yaralandı.

Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Nazife Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet Ateş polis merkezine götürüldü. Ateş'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı

OKULLAR TATİL OLUNCA AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

Mobilya dükkanında çalıştığı öğrenilen Mehmet Ateş'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Nazife Ateş'in okullar tatil olunca ailesinin yanına geldiği belirtildi.

Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıalbatros :

birilerinin sayesinde cinnet toplumu olduk

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Teşekkürler Akparti, gölgende ve sayende bunların hepsi senin zaferin, hadi kutla bu zafer senin ve ortağın CHP'nin. Maaşları siz aldınız sonuç bu, yetki sizdeydi ve sonuç bu.

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Haber Yorumlarıseennu:

Daha bunlar iyi günlerimiz,merak etmeyin dahada kötüleşecek .

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıTeymur:

Ne psikolojik sorunu dalgamı geçiyoorsunuz.....tabi doğru psiko normal olsa insan kardesine bunu yapar mı....Met kullanıyorlar met..uyuşturucu.ondan sonra da böyle manyak şeyler yapıyorlar bu uyuşturucu beka meselesidir geriye dönüşü olmayan hadiselerin sebebidir.....toplum olarak mücadele edilmelididr çünkü herkesimde ummayacağınız insanların arasında hızla yayılmaktadır

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Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

Kardeş kardeşi öldürür mü ya

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