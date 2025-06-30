Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
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Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
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Ankara'da evlilik planı yapan kuzeni için beraberinde akrabalarıyla parkta kız tarafıyla bir araya gelen polis memuru Furkan K. çıkan silahlı kavgada tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da evlilik planları yapan kuzeni için akrabalarıyla birlikte parkta kız tarafıyla buluşan polis memuru Furkan K., çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer parkında meydana geldi. Polis memuru Furkan K., iddiaya göre evlilik planları yapan kuzeni için beraberinde akrabalarıyla birlikte bir parkta kız tarafıyla buluştu. Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü.

Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

KIZ TARAFI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaşanan arbede sırasında bugün izinli olduğu öğrenilen Furkan K., tabancayla vuruldu. Kız tarafı olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Furkan K. ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHeisenberg:

evlilik artık mal mülk takı muhabbetine döndü. herşeyin bku çıktı.

Yorum Beğen302
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

gece saat 23:00 de kız tarafıyla buluşma zaten normal bir şey değil, kız tarafının dolandırıcı olduğunu düşünüyorum.

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Cahillik başa bela

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Küçükosman:

Bilin ki kiminiz kiminizle imtahan edileceksiniz,(uyanık olun) sabredenlerle rahman beraberdir.

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Evlilik bitti artık tam anlamıyla maddiyat evliliği Sevgi saygı Onuru gururu para olan insanlıktan uzak Bir nesile döndü maalesef gerçek bu

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