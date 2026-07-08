Ayrılık kararını kabullenemeyip kız arkadaşını darp etmişti: 'Pişmanım'

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını alıkoyarak darp ettiği öne sürülen sanık pişman ve üzgün olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.

Körfez ilçesinde 30 Mayıs 2025'te meydana gelen olayda Yeşim Mucize Ö., 9 aylık birlikteliğini şiddet ve tehditler sebebiyle sonlandırmak istedi. İddiaya göre, eşyalarını çöpe atacağı bahanesiyle Hüseyincan D. tarafından eve çağrılan kadın, içeri sürüklenerek yaklaşık 2 saat boyunca darp edildi ve bıçak tehdidiyle evden çıkması engellendi. Gördüğü şiddet sonrası sanık tarafından hastaneye götürülen Yeşim Mucize Ö.'nün babası, şüpheliyi hastanede yakalayarak polise teslim etti. Soruşturma aşamasında tutuklanan ve 10 Temmuz 2025'teki ilk duruşmada tahliye edilen Hüseyincan D., kamuoyunun tepkisi üzerine 5 gün sonra yeniden tutuklandı. 22 Ekim 2025'teki duruşmada ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan sanık, savcılığın ve müşteki tarafın itirazları sonucunda tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım, tahliyemi talep ediyorum"

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. celsesine tutuklu sanık Hüseyincan D., müşteki Yeşim Mucize Ö. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Ö.'nün vücudundaki yaralanmaların derecesinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) istenen raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı bildirildi. Sanık avukatı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan değil, "kasten yaralamadan" hüküm kurulması gerektiğini, müvekkilinin 14 aydır tutukluluk süreci bulunduğunu, sanığın şartsız serbest bırakılmasını, mahkemenin aksi kanaatte ise adli kontrol tedbirleri şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

Savunması için söz hakkı verilen sanık ise "Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, raporun beklenilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Korku dolu anları böyle anlatmıştı

Yeşim Mucize Ö., önceki duruşmada verdiği ifadede, sanığın eski erkek arkadaşı olduğunu, 9 ay ilişki yaşadıklarını ancak şiddet eğilimi olması sebebiyle ilişkisini bitirmek istediğini, Hüseyincan D.'nin kendisini tehdit ettiğini ve ayrılma kararını kabullenmediğini söylemişti. Ö., "Kendisinin isteği üzerine eşyalarımı almak için eve gittiğimde sanık saçımdan tutarak beni içeriye sürükledi. Beni darp etti. Bıçak alıp 'Seni öldüreceğim' dedi. Bıçağı boğazımda gezdirmeye başladı. Bıçak dudağımı kesti. Ben kaçmaya çalışırken kafamda soda şişesi kırdı. Üzerimde çok fazla kan vardı, beni duşa sokup yıkadı ve kendi kıyafetlerini giydirdi. Sonra yine 'Sen ölmedin mi' diye yumruk atmaya başladı. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı