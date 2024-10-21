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"Satmıyorum, okuyorum" diyen adam, anında çuvalladı! "Allah'ın isimleri" sorusuna verdiği yanıt bomba

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Düzce'de uygulama yapan zabıta ekipleri dini kitaplar satan şahsı durdurdu. Şahsın, "Satmıyorum, okuyorum" demesi üzerine zabıta, "Esmaül Hüsna'dan 10 tane say, seni bırakacağım" ifadelerini kullandı. Esmaül Hüsna yerine, "Cebrail, Azrail." yanıtını vererek 4 büyük meleği sayan seyyar satıcı gözaltına alındı.

Düzce'de zabıta ekipleri tarafından durdurulan dini kitaplar satan şahıs, "Satmıyorum, okuyorum" diyerek kurtulmaya çalıştı. " Esmaül Hüsna'dan 10 tane say, seni bırakacağım" diyen zabıtaya 4 büyük meleği yarım sayan seyyar satıcı gözaltına alındı.

Allah'ın isimleri' sorusuna verdiği yanıt bomba! 'Satmıyorum, okuyorum' diyen adam, anında çuvalladı

YİNE ZABITAYA YAKALANDI

Düzce'de uygulama yapan zabıta ekipleri, seyyar olarak dini kitaplar satan şahsı durdurdu. Daha önce de işlem yapılan İ.Ç.'nin kitapları satmaya devam ettiğini gören Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri kitaplara el koydu. Bu sırada seyyar satıcı kitapları vermemek için ısrar etti.

Allah'ın isimleri' sorusuna verdiği yanıt bomba! 'Satmıyorum, okuyorum' diyen adam, anında çuvalladı

"SATMIYORUM, OKUYORUM"

Zabıta ekipleri ile tartışan satıcı kitapları satmadığını, kendisinin okuduğunu söyledi. Zabıta ekipleri satıcıya "Madem satmıyorsun ve Esmaül Hüsna kitapları satıyorsun Allah'ın 99 isminden 10 tanesini say serbest bırakalım" dedi. Seyyar satıcı ise, 'Allah' ile başladığı saymaya Cebrail, Mikail diyerek devam etti.

Allah'ın isimleri' sorusuna verdiği yanıt bomba! 'Satmıyorum, okuyorum' diyen adam, anında çuvalladı

4 BÜYÜK MELEĞİ SAYINCA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine zabıta ekipleri seyyar satıcıyı, 4 büyük meleği saydığını söyleyerek uyardı. Seyyar satıcı kendisini görüntüleyen gazetecilerle tartıştı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ile merkeze götürülmek istenen seyyar satıcı İ.Ç., polis aracına binerken gazetecilere el hareketi çekti. Seyyar satıcı üst aramasının ardından polis merkezine götürülmek üzere polis aracına bindirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Esmaül Hüsna 3-sayfa Cebrail Güncel Zabıta Hukuk Yaşam Düzce

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Yorumlar (2)

VeDat:

Ne yani dini kitap satıp evine iki üç kuruş para götüren insanı yalan söylemeye mecbur bırakıp utanmadan bide haber mi ediyorsunuz...

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Hasan Turk:

Ak satici hahahah bunlarin topu sahtekar.

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