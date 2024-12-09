Karısını başka bir adamla börekçide gören koca dehşet saçtı

Tekirdağ Çorlu Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, A.E. (33), bir börekçi dükkanında eşi M.A.'yı (29) ile birlikte olduğu H.K.'i (35) görünce kıskançlık krizi geçirdi. Çılgına dönen adam önce H.K'yi, sonra da eşini bıçakladı. H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi M.E. ise ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EVLİ ÇİFT VE ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerinden kaçan AE., ise bindiği bir otomobilde Devriye ekiplerin kovalamaca sonrası Çorlu Devlet Hastanesi mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan evli çiftin ve H.K.'nin işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenildi.