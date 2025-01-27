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Kaçak göçmenleri taşırken yakalanan sürücüden akıllara durgunluk veren savunma

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Kırşehir'de polis ekipleri, şüpheli bir tırı durdurarak 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenleri taşırken yakalanan tır sürücüsü ise "Ben bunları tanımıyorum komutanım" diyerek kendini savundu.

Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir-Ankara Otoyolu üzerinde durdurulan tırın Mercedes marka tırın dorsesinde yapılan incelemede, İran-Van sınırından kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlen11 Afganistan uyruklu göçmen bulundu.

Kaçak göçmenleri taşırken yakalanan sürücüden akıllara durgunluk veren savunma

Olayla ilgili tır sürücüsü E.T. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kaçak göçmenleri taşırken yakalanan sürücüden akıllara durgunluk veren savunma

"BEN BUNLARI TANIMIYORUM"

Operasyon sırasında çekilen görüntülerde tır dorsesinde 11 kaçak göçmen taşırken yakalanan sürücünün "Ben bunları tanımıyorum komutanım" diyerek kendini savunması ise büyük şaşkınlık yarattı.

Kaçak göçmenleri taşırken yakalanan sürücüden akıllara durgunluk veren savunma
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

Kesinlikle tanımıyorsun.. göçmen kaçakçılığı yapman için tanıman mı gerekiyor.. değişik.. komedi dükkanı...

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