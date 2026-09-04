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Kırmızı Işık İhlali Yapan Otobüs Şoförüne Ağır Ceza

Kırmızı Işık İhlali Yapan Otobüs Şoförüne Ağır Ceza
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Bursa'da özel halk otobüsü şoförü M.K., kırmızı ışık ihlali yaparak motosiklet sürücüsünü tehlikeye attı. Kask kamerasına yansıyan görüntüler sonrası ehliyetine el konulan sürücüye 17 bin 912 TL para cezası kesildi ve psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yaparak motosiklet sürücüsünü tehlikeye atan özel halk otobüsü şoförü M.K.'nin ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca para cezası uygulanırken, psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel halk otobüsü sürücüsü M.K., kırmızı ışıkta geçerek yeşil ışıkta ilerlemek isteyen motosiklet sürücüsünü tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücü arasında da dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Motosiklet sürücüsünün, "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, beni ezeceksin" şeklindeki tepkisine otobüs şoförü, "Ne olacak, cezamızı çekeriz" diye karşılık verdi. Motosiklet sürücüsünün plakasını aldığını söylemesi üzerine ise otobüs şoförünün, "Selamımı da söyle" ifadelerini kullandığı görüldü.

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda otobüs sürücüsü M.K.'nin ehliyetine el konulurken, 17 bin 912 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü ayrıca psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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