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Kırklareli'nde Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonları

Kırklareli'nde Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonları
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzenlediği basın toplantısında, il genelinde PKK/KCK başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerine ve organize suçlara karşı gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Ocak 2025'te yapılan operasyonlarda toplamda 18 gözaltı ve 6 tutuklama gerçekleşti.

Kırklareli il genelinde 2025 yılı Ocak ayı içerinde PKK/KCK'ya yönelik ilimizde bir operasyon yapıldı ve 1 kişi gözaltına alındı. FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 4 operasyonda 13 adli kontrol, 18 gözaltı ve 1 tutuklama, organize suçlarla ilgili ise gerçekleştirilen 2 operasyonda 1 adli kontrol, 9 gözaltı ve 6 tutuklama yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşti. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster katıldı.

Toplantıda konuşan Turan, vatandaşların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suç örgütüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Turan, terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılarına yönelik büyük mücadele verdiklerini ifade ederek "Terörle mücadele çalışmalarında 2025 yılı ocak ayı içerinde PKK/KCK'ya yönelik ilimizde bir operasyon yapıldı ve 1 kişi gözaltına alındı. FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 4 operasyon oldu ve bu operasyonlar sonucunda 13 adli kontrol, 18 gözaltı ve 1 tutuklama yapılmıştır. Organize suçlarla ilgili 2 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlar sonucunda 1 adli kontrol, 9 gözaltı ve 6 tutuklama yapılmıştır" dedi.

Kentte 642 Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin koruma altında olduğunu aktaran Turan, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlarda 9 şahıs tutuklanmış, 7 araca el konulmuştur. İlimizde 3 mobil göç noktasında 2 bin 407 kişiye kimlik denetimi yapılmış, bu denetimlerde 134 düzensiz göçmen tespit edilmiştir" diye konuştu.

Uyuşturucuyla kararlı mücadele ettiklerini anlatan Turan, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürdüğümüz toplam 107 operasyonda, esrar, metamfetamin, skunk, eroin, kokain, bonzai gibi narkotik maddelerden toplamda 3 kilogram ve 519 çeşitli madde ele geçirilmiştir. Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 8 adli kontrol, 38 gözaltı ve 16 tutuklama yapılmıştır. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve diğer suçlarla ilgili ise 96 olayda 5 adli kontrol, 94 gözaltı ve 6 tutuklama yapılmıştır. Kırklareli'nin ülkemizin en huzurlu ve güvenli bir kenti olması için gayretlerimiz devam etmektedir" şeklinde konuştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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