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Kırklareli'nde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Kırklareli'nde düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda terör, uyuşturucu, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere kent genelindeki güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda terör, uyuşturucu, organize suçlar, sınır güvenliği, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere kent genelindeki güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 9. Hudut Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hakan Çınar, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ertuğrul Tüfekçioğlu, mülki idare amirleri ve güvenlik bürokrasisi katıldı.

Toplantıda terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele, sınır güvenliği, düzensiz göç ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Ayrıca aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği, genel asayiş, okul çevreleri ve öğrenci güvenliği konularında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Siber ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar, aile içi ve kadına yönelik şiddet, dolandırıcılık ve finansal suçlarla mücadele ile orman yangınlarına karşı alınan tedbirler de toplantının gündeminde yer aldı. Yaz ve deniz turizmi, HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması ile hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantıda mevcut tedbirler gözden geçirilirken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve birimler tarafından yürütülen çalışmaların aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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