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Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu

Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu
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Kırklareli'nde bir şahıs, tartıştığı eşini baltayla öldürdükten sonra polise gidip teslim oldu. Olay yerine giden polis ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenini buldu.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kırklareli'nde bir kişi eşini baltayla öldürdükten sonra polise teslim oldu.

EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olay, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne giden Recep Çetin, eşini öldürdüğünü ve cesedinin de evde olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan Aysel Çetin'in başına aldığı balta darbesiyle öldüğünü belirledi.

CANİ KOCANIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Aysel Çetin'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltındaki Recep Çetin'in işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu

Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTekinalp:

Kimsede sormuyor bu adam nasıl bu hale geldi nasıl neden cinnet geçirdi diye.. Allah erkeği kadının dilinden korusun…

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıFurkan kaya null:

adelet olmadığı yerde herkes kendi adeletini sağlıyor erkeğin başka yapacak bir şey kalmıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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