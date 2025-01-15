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Kırkağaç'ta Çiftçilere Dolandırıcılık Uyarısı

Kırkağaç'ta Çiftçilere Dolandırıcılık Uyarısı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri, kırsal kesimlerdeki çiftçileri dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi. Tarım aletleri alım satımında ve telefonda ikna yöntemiyle dolandırıcılığa karşı broşürler hazırlandı ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kırsal kesimdeki mahallelerde oturan çiftçilere yönelik jandarma ekipleri tarafından dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulunularak bilgilendirilme yapıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelmesi muhtemel tarım aleti alım satım dolandırıcılığı ve telefonda ikna yöntemiyle dolandırıcılık konularında Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Konu ile ilgili hazırlanan broşürler vatandaşların görebileceği yerlere asılırken, vatandaşların, alınteriyle kazandıkları paralarını dolandırıcılara kaptırmamaları konusunda dikkatli olmaları konusunda kahvehalerde uyarılarda bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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