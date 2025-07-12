Kırkağaç'ta Çay Ocağında Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir çay ocağında kalp krizi geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anında yanında bulunan Karaali Mahallesi Muhtarı Onur Gümüş'ün yaptığı ilk müdahale ve panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan çay ocağında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç çocuk babası Ergün Canbaz (62), çay ocağında oturduğu sırada aniden fenalaştı. Sandalyeden düşmek üzereyken yanında bulunan Karaali Mahallesi Muhtarı Onur Gümüş'ün refleksle müdahale ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların yardımıyla bir araca bindirilerek Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Canbaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yaşanan panik ve muhtarın ilk müdahalesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde muhtar Gümüş'ün yere yığılan Canbaz'a kalp masajı yaptığı görüldü. - MANİSA