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Kırıkkale'de Yılbaşı Öncesi Trafik Denetimlerinde Ceza Yağdı

Kırıkkale'de Yılbaşı Öncesi Trafik Denetimlerinde Ceza Yağdı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan trafik denetimlerinde kasksız motosiklet süren bir sürücüye 690 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü, asayişi sağlamak için denetimlerine devam ediyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde, kasksız bir motosiklet sürücüsüne 690 lira para cezası kesildi. Ceza işlemi sırasında sürücünün, "Abla yapma işte ceza niye yazıyorsun, onu ben ödüyorum" sözleri dikkat çekti.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılbaşı öncesi asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan "şok" uygulamalarla hem trafik düzeni hem de asayiş kontrolleri sağlanıyor. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Yahşihan ilçesinde de denetimler geniş kapsamlı şekilde gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı. Denetimlerde ticari taksiler detaylı incelemeye alınırken, sürücülere de alkol testi yapılarak trafik güvenliği ön planda tutuldu. Motosiklet sürücüsü Y.E.B.'ye kasksız şekilde araç kullandığı için 690 Türk Lirası para cezası uygulandı. Polisin ceza işlemi sırasında sürücünün, "Abla yapma işte ceza niye yazıyorsun, onu ben ödüyorum" sözleri dikkat çekti.

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da denetim noktalarını ziyaret ederek, İlçe Emniyet Müdürü Turhan Alataş'tan denetimler hakkında bilgi aldı. Görevi başındaki polis ekiplerine kolaylıklar dileyen kaymakam Uzunoğlu, yılbaşı öncesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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