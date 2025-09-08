Kırıkkale'de Okul Güvenliği için Geniş Kapsamlı Denetimler

Kırıkkale'de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliği için geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, çocukların korunması, suça sürüklenmelerinin ve kaybolmalarının önlenmesi amacıyla okul çevrelerinde "Güven Huzur" uygulaması yaptı. Denetimlerde okul çevrelerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, araçlar tek tek kontrol edildi. Servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları incelendi. Ekipler, servilerde bulunan öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlattı.

"Çocuklarımızın güvenliği önceliğimiz"

Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Üstüner Ekinci, kamu düzeninin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Ekinci, "Kırıkkale il sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini her türlü zararlı alışkanlıklardan, korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri çerçevesinde; şiddetin önlenmesi, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz ve benzeri olayların önüne geçilmesi amacıyla okullarda toplanan kişilerin kimlik kontrolleri yapılarak okul ile ilişiği olmayanların uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz olduğu göz önünde bulundurularak emniyet ve trafik tedbirleri alınmıştır" dedi.

"353 okul servisi denetlenecek"

Trafik Şube Müdürü İsa Söğüt ise okul servis araçlarının sıkı denetlendiğini vurguladı. Söğüt, "Servis yönetmeliğine bağlı olarak okul servis araçları denetim formu ekiplerimizce yoğunlaştırılmış uygulamalarla sürdürülmektedir. İlimizde toplam 353 servis aracı bulunmakta olup yıl içerisinde hepsi ayrı ayrı denetlenmeye devam edilecektir. Tespit edilen eksikliklerle ilgili hem araç sürücülerine hem de araç sahiplerine gerekli işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

"26 ekiple okul çevreleri güven altında"

Asayiş Şube Müdürü Mehmet Akif Eker de okul güvenliğini sağlamak için ekiplerin görevlendirildiğini ifade etti. Eker, "Okul giriş ve çıkışlarından sorumlu ekiplerimiz bulunmaktadır. Merkezde 40 okul için 13 ekip, ilçelerimizde ise 47 okul için 13 ekip görevlendirilmiştir. Toplamda 26 ekiple bu görev sürdürülmektedir. Ekiplerimiz sabah saatlerinde okulların girişlerinde görev almakta, öğle arasındaki giriş-çıkışları ve akşam çıkışlarını da takip ederek çocuklarımızın güvenli bir şekilde evlerine gitmelerini sağlamaktadır. Bizim için önemli olan, okulun etrafında okul ile ilgisi bulunmayan şahısların engellenmesine yönelik çalışmalarımızdır" diye konuştu.

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla bu hafta boyunca tüm okullarda denetimlerin sürdürüleceğini aktaran Eker, okul önlerinde seyyar satıcılara izin verilmeyeceği, tek dal sigara satışına karşı da sıkı önlemlerin devam ettiği belirtti. Eker, asayiş personeliyle beraber narkotim ekiplerinin de okul çevrelerinde aktif görev aldığı bildirdi. - KIRIKKALE