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Kırıkkale'de 43 ilin bağlantısında ticari araçlara kış lastiği denetimi yapıldı

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Kırıkkale'de 43 ilin bağlantısında ticari araçlara kış lastiği denetimi yapıldı Haber Videosunu İzle
Kırıkkale'de 43 ilin bağlantısında ticari araçlara kış lastiği denetimi yapıldı
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Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başlarken Kırıkkale'de 43 ilin bağlantı noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik denetim yapıldı. Polis, araçların kış lastiği ve takograflarını kontrol etti; yolculara emniyet kemeri uyarısında bulunuldu.

Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte, 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Polis ekipleri, araçların lastiklerini ve takograflarını kontrol ederken vatandaşlara emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastikleri ile takografları kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olan uygulama kapsamında güzergahlarda görev aldı. Durdurulan araçların kış şartlarına uygunluğu incelendi. Otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücülerden ise hareket öncesinde yolculara emniyet kemeri anonsu yapmaları istendi.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipler amiri Hamza Küçükseymen, ülke genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığını söyledi.

Kırıkkale'nin 43 ilin bağlantı noktasında bulunduğunu belirten Küçükseymen, "Her gün binlerce araç bu güzergahı kullanıyor. Dolayısıyla burada alınan her tedbir, sadece Kırıkkale'yi değil, farklı illere seyahat eden vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Kış lastiği kullanımı, yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra can ve mal güvenliğimiz açısından da hayati önem taşıyor. Islak ve karlı zeminlerde daha sağlam bir yol tutuşu ve güvenli sürüş imkanı sağlıyor" dedi.

Denetimlerin temel amacının ceza yazmak olmadığını vurgulayan Küçükseymen, "Bizim temel amacımız kazaları önlemek ve vatandaşlarımızın sağ salim evlerine, sevdiklerine ulaşmalarını sağlamak. Tüm sürücülerimizden ricamız, kış şartlarına hazırlıklı olmaları ve trafik kurallarına titizlikle uymalarıdır. Unutmayalım, trafikte güvenlik hepimizin önceliğidir" ifadelerini kullandı.

Amasya'dan İzmir'e seyahat eden tır sürücüsü Hamdi Şenel de kış lastiğinin özellikle olumsuz hava şartlarında önemli olduğunu belirterek, "Kış lastiği bizim için çok önemli. Rampalarda, ani frenlerde ve ıslak zeminde aracın yol tutuşunu artırıyor. Kaymayı önlemeye yardımcı oluyor. Biz de lastiklerimizi sürekli kontrol ediyoruz. Firmamız da bu konudaki ihtiyaçlarımızı karşılıyor" diye konuştu.

Tır sürücüsü Hilmi Aydın ise kış aylarında araçların uygun lastiklerle trafiğe çıkması gerektiğini ifade ederek, "Kış aylarında kış lastiği olması gerekiyor. Bizim için de önemli. Kış lastiği olmazsa araç karda ve buzda kayıyor. Bu da kazalara sebebiyet verebiliyor" dedi.

Polis ekiplerinin kış mevsimi boyunca şehirlerarası güzergahlarda denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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