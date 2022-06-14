Kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un oğlu: 'Kira tartışması yok, kadın ticareti yapıyordu'

Kağıthane'de kiracısı tarafından öldürülen Şenel Tombul'un cenaze namazı yüzlerce seveninin katılımıyla kılındı. Tombul'un oğlu, cinayetin sebebinin kira meselesi olmadığını, kiracının kadın ticareti yaptığını bu sebeple çıkmasını istediklerini söyledi.

Dün akşam saatlerinde, kiracısı Hamza Ç. ile yaşadığı tartışma sonucu silahla öldürülen Şenel Tombul'un cenaze namazı, ikindi vaktine müteakip Şişli Camii'nde kılındı. Tombul'un ailesi ve yakınlılarının yanı sıra, yüzlerce seveni de avluyu doldurdu. Cenaze namazına gelenler, Şenel Tombul'un son derece sevilen, paraya değer vermeyen biri olduğunu söyleyerek hala şok içerisinde olduklarını belirtti. Şenel Tombul'un oğlu Kadir Tombul ise daha önce yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olayın kira meselesi olmadığını belirtti. Kadir Tombul, Hamza Ç.'nin kadın ticaretini yaptığını, bunu öğrendikleri andan sonra evden çıkmasını istediklerini ifade etti.

"POLİS, ONU UYUŞTURUCU MADDE KULLANIRKEN YAKALADI. EVDEN İKİ KADIN ÇIKTI"

Babasını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olan Kadir Tombul, olayın aslının kira meselesi olmadığını söyledi. Kadir Tombul, "Bu adam kadın ticareti yapıyor. Biz de bunun böyle olduğunu altı ay önce öğrendik. Binadan çıkmasını söyledik. Bütün komşular da şikayetçi. Binadan çıkmadı. Bugün yarın diye diye altı aydır salladı bizi. Günü dolduğu zaman çıkacağını söylemişti. Babamlar aşağı indi ve ev bulup bulmadığını sordu. Bu da 'Sanane ulan beni getirdiğim kadından? İstediğim işi yaparım' dedi. Polis ekipleri onu içeride uyuşturucu madde kullanırken yakaladı. Polis tutanağında da var, görebilirsiniz. Silah, kurusıkıdan bozma yapma bir silah. Üç el ateş ediyor, ikisi babama biri de arabaya geliyor. Olaydan sonra polis geldi ve onu gözaltına aldı. İki tane de oturma izni olmayan yabancı uyruklu kadın içeriden çıkartıldı. Kadın ticareti yaptığı bariz belli. Zaten GBT'sinde de varmış. Olayın kira ile bir ilgisi yok. 800 TL kira veriyor, kontratı da evde mevcut. Bize beş katını, 4 bin TL, teklif etti ama biz kabul etmedik. Çünkü bu adam kadın ticareti yapıyor. Bu olayın kira ile bir alakası yok. Şu anda gündem fahiş kiralar olduğu için tamamen hükümeti karalamak için yapılmış haberler" dedi.

"MAHALLEMİZİN EN DEĞERLİ ADAMINI KAYBETTİK"

Şenel Tombul'un tüm mahallece sevilen bir insan olduğunu söyleyen Muharrem Keskin, "Hala olayın şokundayım, kabullenemiyorum. Eve sürekli kadınların girip çıktığı, alkol içildiği, uyuşturucu kullanıldığına dair söylemler vardı. Komşular da rahatsız olmuş. Bu adam böyle bir adam zaten, karşı çıkmış, evden çıkmasını söylemiş. Mahallemizin en değerli adamını kaybettik. Kendi babam ölse bu kadar üzülmem" diye konuştu.

"KİRA MESELESİ DEĞİL, ÖNCEDEN GELEN BİR MEVZU"

Şenel Tombul'un eski ev sahipleri olduğunu söyleyen Serpil Genç, "14 yıllık kiracısıydık. Kendisinden hiçbir şekilde incinmedik, bizi incitmedi. Paraya değer veren bir insan değildi. Adamın paraya ihtiyacı yoktu" derken eşi Ahmet Genç ise "Sabah işe giderken bir iki kere değişik değişik kadınların girdiğini gördüm. Şenol Abi'ye, "Aşağıda ne işler dönüyor? Biz burada ailecek oturuyoruz. Hep beraber yiyip içiyor, birbirimize anahtar bırakıyoruz. Kim olduğunu bilmediğim insanlar girip çıkıyor" dedim. O da, "Ahmet, çıkartacağım" demişti. O zamandan beri bu mevzu vardı. Kira meselesi değil, önceden gelen bir mevzu" şeklinde konuştu.

"OLAY ANINDA CAMDAN BAKIP MADDE KULLANIYORDU"

Hayatını kaybeden Şenel Tombul ile komşu olduklarını söyleyen bir kadın da, "Ahlaki çerçevede çok ciddi kötü şeylerin yaşandığı bir durum vardı. Kadın ticareti vardı, eve girenin çıkanın belli değildi, yasaklı maddeler kullanılıyordu. Biz mahalle halkı olarak tabii ki buna göz yumamayız, çoluğumuz çocuğumuz var. Adam da doğal olarak kapıyı çalıp "Ne zaman çıkacaksınız?" dedi. Sorduğu soru bu. Zaten olay anında biz oradayken, o camdan bakıp madde kullanıyordu. Bunların hepsine şahit olduk. Evden iki tane de kadın çıkarıldı. Bunu gören çok insan var. Olayın aslı tamamen bu, kira ile alakalı hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından, Şenel Tombul'un naaşı defnedilmek üzere memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine gönderildi.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa