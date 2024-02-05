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Kilise saldırganının Interpol tarafından 190 ülkede arandığı ortaya çıktı

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İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan DEAŞ üyesi Edelkhan Inazhaev'in, Interpol tarafından 190 ülkede arandığı ortaya çıktı. Rusya uyruklu Edelkhan, aynı zamanda 2016'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen bombalı saldırının şüphelilerinden biri.

28 Ocak günü İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.Saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği bombalı saldırının şüphelilerinden biri olduğu belirlenen Edelkhan Inazhaev'in Interpol tarafından 190 ülkeden aranan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı. Rusya uyruklu Edelkhan'ın silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla Rusya tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in düzenlediği belirlenmişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, saldırı sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN İSTANBUL'DAKİ İLK EYLEMİ DEĞİL

Emniyetteki soruşturmanın ardından 34 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında dikkat çeken bir isim oldu. Savcılık sevk yazısında, Başakşehir'de yakalanan Edelkhan Inazhaev'in aynı zamanda, 28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği İstanbul Atatürk Havalimanı bombalı saldırısının şüphelileri arasında yer alan isimlerden biri olduğunu belirtildi. Rusya uyruklu Inazhaev'le ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

TAHLİYE EDİLEN TERÖRİST 190 ÜLKEDE ARANIYORMUŞ

Inazhaev, havalimanı saldırı sonrası 1 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı. Daha sonra tahliye olduğu belirlenen Inazhaev'ın, Interpol tarafından 190 ülkede arandığı öğrenildi. Interpol'ün sayfasında yer alan kayıtlara göre 26 yaşında olan Inazhaev, silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.

Kilise saldırganının Interpol tarafından 190 ülkede arandığı ortaya çıktı

KİLİSE SALDIRISINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan yaşamını yitirdi. 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de arasında olduğu 25 şüphelinin örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme suçlarından tutuklandığını açıklamıştı. Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini ifade etmişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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