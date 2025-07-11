Kilis'te suç oranları düştü

Kilis Valisi Tahir Şahin, 2025 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantının başında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümüne dikkat çeken Vali Şahin, o gece milletin milli iradesine sahip çıktığını, şehadeti nimet, esareti ise zillet saydığını belirterek, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Aile ve toplum yapısının güçlendirilmesine de değinen Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Aile Akademisi'nin açıldığını hatırlattı. 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini ifade eden Şahin, güçlü toplumun temelinin güçlü aileden geçtiğini ve Kilis'te bu doğrultuda projelerin sürdüğünü vurguladı.

Güvenlik verilerine göre Kilis'te terörle mücadele kapsamında üç ayda 126 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 6 terörist sağ olarak yakalanırken, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4 kişi tutuklandı. Vali Şahin, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Asayiş suçlarında ise dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 49, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise yüzde 59 oranında azalma kaydedildi. Tüm olayların Yüzde 100'ü aydınlatıldı. Ayrıca hapis cezası ile aranan 478 kişi ile ifadeye yönelik aranan 465 kişi olmak üzere toplam 943 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Çeşitli operasyonlarda 113 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 127 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Nisan-Mayıs-Haziran döneminde 60 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 107 kişi gözaltına alındı, 46'sı tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 63 kilo 341 gram uyuşturucu madde, 448 bin 537 adet sentetik hap ve 113 kök kenevir ele geçirildi. Vali Şahin, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz sürecek" dedi.

Siber suçlarla ilgili olarak sanal devriyelerce yürütülen denetimlerde 151 şahıs ve hesapta suç unsuru tespit edildi. Terör bağlantılı içeriklerle ilgili 44 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis gibi suçlara yönelik üç operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış yaşandı. Toplamda 128 bin 418 araç denetlendi, 4 bin 376 araca işlem yapıldı. Vali Şahin, motosiklet sürücülerini kasksız trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Göç yönetimi kapsamında ise dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Ocak ayında 62 bin 498 olan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının Temmuz ayı itibariyle 56 bin 126'ya düştüğü belirtildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 25 operasyon yapıldı, 28 kişi tutuklandı, 10 araca el konuldu.

Vali Şahin, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı da vatandaşları uyardı. Ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını, anız yakmanın ve mesire alanlarında ocak dışında ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğunu hatırlattı. "Bir izmarit, bir cam parçası büyük felaketlerin sebebi olabilir" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Vali Şahin, Kilis'in Türkiye genelinde suç oranlarının en çok azaldığı illerden biri olduğunu vurguladı. Vali Şahin, "Bu başarı, güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları ve vatandaşlarımızın desteğiyle mümkün oldu" dedi. - KİLİS