Kilis'te PKK/YPG üyesi yasa dışı yolla yakalandı
Kilis'te jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG üyesi S.E.A'yı yakaladı. 2022-2023 yıllarında Suriye'nin Münbiç bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Kilis'te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu, yasa dışı yollardan yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG üyesi yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde 2022, 2023 yıllarında Suriye'nin Münbiç bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, 5 Mayıs 2025'te Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak gözaltına alındı.
Adli işlemleri için Kilis'e getirilen S.E.A., 6 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KİLİS