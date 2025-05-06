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Kilis'te PKK/YPG üyesi yasa dışı yolla yakalandı

Kilis'te PKK/YPG üyesi yasa dışı yolla yakalandı
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Kilis'te jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG üyesi S.E.A'yı yakaladı. 2022-2023 yıllarında Suriye'nin Münbiç bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Kilis'te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu, yasa dışı yollardan yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG üyesi yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde 2022, 2023 yıllarında Suriye'nin Münbiç bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, 5 Mayıs 2025'te Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemleri için Kilis'e getirilen S.E.A., 6 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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