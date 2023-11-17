Kıbrıs gazisini öldüren sanığın akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı

Kırşehir'de tartıştığı Kıbrıs gazisi babasını öldüren sanığın akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi ve yüksek güvenlikli akıl hastanesinde tedaviye alınması kararlaştırıldı.

KIRŞEHİR'de, tartıştığı Kıbrıs gazisi babası Duran Altınok'u (70) tabancayla öldüren Barış Altınok'un (40) tutuklu yargılandığı davada, beklenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair görüş belirtilince mahkeme, Altınok'un yüksek güvenlikli akıl hastanesinde tedaviye alınmasına karar verdi.

Olay, 8 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında, merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde meydana geldi. Barış Altınok ile Kıbrıs gazisi babası Duran Altınok arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Barış Altınok, evdeki tabancayla Duran Altınok'a ateş açtı. Silah seslerini duyan komşular, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Altınok'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası kaçan Barış Altınok, yakalanıp, tutuklandı. Yüzde 65 zihinsel engelli raporu bulunduğu belirtilen Barış Altınok'un evlenmek istediği, ancak engeli nedeniyle babasının karşı çıktığı için olayın yaşandığı öne sürüldü.

Barış Altınok hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanık Altınok ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden beklenen 'akıl sağlığı' raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Raporu okuyup dosyaya ekleyen mahkeme başkanı, sanık Barış Altınok'un, akıl sağlığının yerinde olmadığına dair görüş bildirildiğini belirtti. Hakim, sanığın 'Kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu ancak sanığın suçu işlediği tarih itibarıyla alınan heyet raporunda 'akıl hastası' olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığa bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Hakim, ayrıca sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi ve koruma altına alınması gerektiğine hükmetti.