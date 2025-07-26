Alevlerin ortasında tepki çeken görüntüler! Orman kül olurken, o sigara yaktı

Alevlerin ortasında tepki çeken görüntüler! Orman kül olurken, o sigara yaktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alevlerin ortasında tepki çeken görüntüler! Orman kül olurken, o sigara yaktı
Haber Videosu

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek karayoluna kadar ulaştı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken; karayolu üzerinde alevlere rağmen sigara yakan bir kişi tepki çekti.

Kestel ile Gürsu arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek karayoluna kadar ulaştı. Havadan ve karadan müdahale sürerken, karayolu üzerinde alevlere rağmen sigara yakan bir kişi tepki çekti.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ederken, çok sayıda çiftçi de traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

KARA YOLU KAPANDI

Yangın hızla karayoluna ulaşırken, yangına müdahale eden çiftçi ve ekipler yangın ortasında kaldı. Alevler yüzünden ikiye bölünen karayolu üzerindeki söndürme ekipleri ile traktörlü çiftçilerin birbirleri ile olan görüş mesafesi ve ulaşım kesildi.

"KEREM YANACAĞIZ GEL"

Arada kalan bir Kerem isimli genç bir çiftçinin tek başına müdahale etmesi taktir toplarken traktördeki arkadaşının "Kerem yanacağız gel" diye ona bağırması dikkat çekti.

ORMAN KÜL OLURKEN SİGARA YAKTI

Karayolu üzerinde yolu saran alevler sebebiyle yangına müdahale etmek için araçlarıyla gelen vatandaşlar araçlarını alevlerden zor kaçırdı. Tüm bunlar yaşanırken karayolunu saran alevlere rağmen sigarasını yakan bir kişi ise bu kadarına da pes dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Bursa'da alevler hızla ilerliyor! Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu

Alevler hızla kara yoluna ulaştı, makam araçları son anda kurtarıldı
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir

Bahçeli atılan imzayı hatırlatıp sert çıktı: Bu çirkefliktir
Aziz Yıldırım Hamdi Akın'a fena patladı: Otur sen lan

Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Otur sen lan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Kürt iş adamı istediğini aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.