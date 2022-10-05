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Kesimhaneden 1 milyon lira değerinde soğutucu çalan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kesimhaneden 1 milyon lira değerinde soğutucu çalan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı

Elazığ'da bir kesimhaneden 1 milyon lira değerinde soğutucu çalan 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da bir kesimhaneden 1 milyon lira değerinde soğutucu çalan 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Cahit Dolakay Bulvarı üzerinde bulunan bir kesimhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kesimhanede hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kesimhaneden söktükleri soğutucuları kamyonete yükleyen hırsızlar kaçmamaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası hırsızların kullandığı araç, refüje çıkarak takılı kaldı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 milyon lira değerindeki soğutucular ise sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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