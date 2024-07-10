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Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan 3 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurularak üst araması yapılan 3 şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Paşayiğit Caddesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan S.M. ve S.A.'nın üst aramasında 0,73 gram kimyasala bulanmış tütün ve peçete içerisinde 5,29 gram esrar ele geçirdi. Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde durdurulan bir motosiklette yolcu olarak bulunan A.İ.'nin üst aramasını yapan polis, 3,46 gram metanfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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