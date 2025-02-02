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Kerkük'teki Sözde Sorumlu FETÖ Üyesi Adana'da Yakalandı

Kerkük'teki Sözde Sorumlu FETÖ Üyesi Adana'da Yakalandı
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Konya'da üniversite okurken FETÖ örgütü içinde 'ev ağabeyliği' yaptığı belirlenen Veysel A. Adana'da yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, darbe gecesini televizyonlardan öğrendiğini ve örgütle bağlantısının olmadığını iddia etti.

Konya'da üniversite okurken örgütün 'ev ağabeyliğini' yapıp ardından Irak'ın Kerkük kentinden sözde sorumlu FETÖ üyesi olan şüpheli, Adana'da yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, "Darbe olduğunu televizyonlardan öğrendim, örgütle bağlantım yok" dediği öğrenildi.

Konya'da üniversitede biyoloji bölümü okuyan Veysel A.'nın (42) bu dönemde terör örgütü FETÖ'nün düzenlediği sohbetlerde ve evlerde ağabeylik yaptığı ardından Irak'ın Kerkük kentine bir okula öğretmen olarak görevli gönderildiği öğrenildi. Kerkük yapılanmasının içerisinde sözde sorumlu olan Veysel A. 2015'te Türkiye'ye gelerek Adana'ya yerleşti. Kentte inşaat üzerine bir iş yeri açan şüphelinin bağlantılarını tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Darbeyi televizyondan öğrendim, örgütle bağlantım yok"

Veysel A.'nın emniyetteki sorgusunda, "Darbe gecesi Adana'daydım, darbe olduğunu televizyonlardan öğrendim. Örgütle herhangi bir bağlantım yok, Kerkük'e çalışmak için gitmiştim. Cemaat okulu olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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