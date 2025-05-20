Kerem Karakaya Davasında Cinayet Şüphesi: Sanık Annesi Yargılanıyor

Yalova'da 2018 yılında 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın sınıf arkadaşı F.B. tarafından kaza sonucu vurularak öldürülmesi iddiasıyla açılan davanın 7. yılında ortaya çıkan cinayet şüphesi üzerine, F.B.'nin annesinin "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Akköy'de 3 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda Kerem Karakaya, sabah saat 08.30'da okul arkadaşı F.B.'nin evine gitmiş, burada iddiaya göre evin odunluk kısmında bulunan kırma av tüfeği ile oynayan F.B., arkadaşı Kerem Karakaya'yı başından vurmuştu. F.B.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi Serpil B., Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanıyordu. Mahkeme, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten adam öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Serpil B. hakkında hazırladığı iddianamede sanığın kasten öldürme suçundan hapsini talep etti.

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya SEGBİS ile Trabzon ilinden katılan tutuksuz sanık Serpil B., cinayet iddialarını reddetti. Serpil B., Ramazan ayında yaşanan olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını anlattı. Evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını belirterek, "Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi" dedi.

Serpil B., ıssız bir bölgede olan evlerinde yaban hayvanlarını korkutmak için olaydan 3-4 gün önce tüfekle ateş ettiğini söyledi. Sanık, olayda üzerinde çıkan barut izlerinin nasıl olacağı yönündeki soruya ise, "Olay sonrasında kartuşu çekmedim. Hatırlamıyorum tüfeği tutmuş olabilirim. Olay sonrası herkese dokunmuş olabilirim. Suçu kabul etmiyorum" dedi.

Serpil B., çocuğun silahı doldurup ateş edemeyeceği yönündeki raporun sorulmasına istinaden tüfeğin hafif olduğunu ifade etti. Kerem'in babası Halil Karakaya ve annesi Rahime Karakaya ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

"İnfaz edildi" iddiası

Kerem'in ailesinin avukatı Şermin Tankut ise olay sonrasında verilen ifadelerdeki çelişkilere dikkati çekerek, "Tüfeğin 2,5 metre yükseklikteki odunlukta değil, çamaşır makinesinin yanında olduğunu düşünüyoruz. Kerem'in balkon kapısından baktıktan sonra bir şey gördü, sonra öldürüldü. Kerem'in elbiselerinde çamur sürüklenme izleri var. Adli Tıp'ta 4 parmak izi var. Biri tutmuş, infaz edilmiş. Uyuşturucu mu bilemiyoruz" dedi. Tankut, sanığın tutuklanmasını talep etti.

İddialar üzerine sanık Serpil B., "Asla kabul etmiyorum. İyi senaryo yazdılar. Namusuma laf ettiler" diye konuştu.

Tanıkların da dinlendiği davada tutukluluk talebi reddedilirken, adli kontrol kararının uygulanmasına da devam edildi.

"Dosyanın sonunda tek tutuklu, tek sanık, tek ceza olmayacak"

Dava sonrasında açıklamalarda bulunan aile avukatı Tankut, "Duruşma sonucundan memnun değiliz. Tanıklar sonuna kadar dinlenmedi, gelmeyen tanıklar vardı. Umarız ikinci duruşmada tanıklar dinlenir ve adalet yerini bulur, Serpil B. tutuklanır. Rahmi ve Turan B. adına tekrar bir soruşturma başlatılır. Bununla birlikte hatta farklı kişiler olduğundan şüpheliyiz. Ben inanıyorum ki dosyanın sonunda tek tutuklu, tek sanık, tek ceza olmayacak" dedi.

Kerem'in annesi Rahime Karakaya ve babası Halil Karakaya, "Çocuğumun kanı yerde kalmasın, tutuklansınlar. Çocuğumun katili dışarıda gezmesin" dedi. - YALOVA