Kene Isırması Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti

Kene Isırması Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk, kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. KKKA şüphesi ile tedavi altına alınan Uzuntürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan şahıs kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alaattin Uzuntürk (39) isimli çobana bir hafta önce Şiran ilçesi kırsalında kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Uzuntürk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle buradan Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Alaattin Uzuntürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alaattin Uzuntürk'ün cenazesi, bugün Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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