Kendisini icraya veren SGK avukatını öldüren sanık hakim karşısında

Yalova SGK İl Müdürlüğü binasında kendisini icraya veren kurum avukatı Zekeriya Polat'ı silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Davada savcı tarafından ağırlaştırılmış hapsi talep edilen sanığın akli dengesinin araştırılması kararı verildi.

7 Ocak 2026 tarihinde işlenen cinayette Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasına gelen Hamza Haznedar (57) icra dosyası nedeniyle kurum avukatı Zekeriya Polat'ın (31) odasına gitti. Sanık burada avukata ruhsatsız tabancasıyla 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Avukat ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanık Hamza Haznedar'ın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" ve "ruhsatsız silah taşımak"suçlamalarıyla yargılanmasına başlandı. Sanık duruşmaya Sakarya'daki cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Davada Polat'ın ailesi de hazır bulundu. Davaya ayrıca Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda ilden gelen baro başkanları ve temsilcileri katıldı. Baroların davaya katılım talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşmada dinlenen sanık Hamza Haznedar, 10 sene önce felç geçirerek yüzde 68 engelli olduğunu söyledi. Hastaneden rapor aldıktan sonra malulen emekli olduğunu kaydeden sanık, 1 sene sonra iyileştiği belirtilerek maaşının kesildiğini ifade etti. Tekrar malulen emekli olmak için birçok başvuru yaptığını ve dava açtığını kaydeden sanık, bu süreçte de evi ve otomobilini sattığını belirterek, "3 sene mahkeme devam etti. Hastaneler düşük rapor veriyordu" dedi.

"Öldürmek istemezdim"

İstinafa gitmediğini dile getiren Haznedar, olaydan 10 gün önce markete gidip kartını kullanmak istediğinde hesaplarına bloke konulduğunu öğrendiğini belirtti. Blokenin nereden konulduğunu araştırdığını anlatan sanık, maktulün numarasına ulaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Numarasını aldım. Aradım telefonda konuştuk. 'Borcun var' dedi bana. Yarın 11.00'de gelmemi söyledi. Ertesi gün konuşma amacıyla gittim. Benim kendisiyle bir hasımlığım yoktu. Odasına girdim. Senin bana borcun var dedi. Ben de benim sana borcum yok dedim. Tekrar 'var' deyince sağ elimi kullanamıyorum ben sol elimi kullanabiliyorum. Bu yüzden silah göğsümdeydi. Silahı çıkarttım sıktım. İkazda bulunmak amacıyla sağ koluna doğru ateş ettim. Ben odanın kapısının önündeydim. O da oturuyordu. Ben kolumu kullanamıyorum o da kullanamasın, beni anlasın diye kolundan yaralansın diye sıktım. Öldürmek amacıyla yapmadım. 3 el ateş ettim. İsabet ettiğini bilmiyordum. Sonra şarjörü çıkartıp silahı yere bıraktım. Kaçabilsin diye. Sağa sola kaçıştı. Masanın altına saklanmaya çalıştı. Vurmak amacıyla gitmedim. Öldürmek istemezdim."

Sanığın "Ben kolumu kullanamıyorum o da kullanamasın" sözü üzerine hakim maktulün kolu ve gözünden engelli olduğunu hatırlattı.

İlk cinayeti değilmiş

Sol örgüt tetikçisi tarafından öldürülmeye çalışıldığını fakat kendisini korumak için şahsı öldürdüğünü kaydeden Haznedar, tehdit edildiği için hep üzerinde silah taşıdığını ileri sürdü.

Oğlu öldürülen anne Havva Polat ise, "Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Onu büyütene kadar canım çıktı. Var mı benim evladımın bir hatası. Bu adam çıkmayacak" diye konuştu.

Semiha Polat ise sanık için en ağır cezayı talep ederek, "3 yaşında bir oğlumuz var. Çok iyi bir babaydı. Onun adına da burada konuşuyorum. Anne babam nerede diye soruyor. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"Bana cani demeyin"

Öte yandan duruşma sırasında kendisinden "cani" olarak bahseden avukatlara tepki gösteren sanık, "Ben cani demeyin. Ben değilim" diyerek tepki gösterdi. Sanık ayrıca maktulün ailesine de başsağlığı diledi. Bu sözlerin üzerine aile avukatları sanığa birçok kez cani olarak hitap etti.

Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Daha sonra mütalaasını açıklayan savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsinin talep etti. Savcı ayrıca ruhsatsız silah nedeniyle de sanığın cezalandırılmasını talep etti. TBB Başkanı Sağkan da mütalaaya katıldıklarını kaydetti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin akli dengesiyle ilgili rapor talep etti. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, sanık savunması için avukata süre verdi. Mahkeme ayrıca sanığın akli dengesinin araştırılması yönünde karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

"Türkiye Barolar Birliği meslektaşının yanında"

Dava sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın zor koşullarda eğitim alarak avukat olduğunu belirterek, "Bizim meslektaşımız işini çok iyi yapan bir avukattı. Bugünkü yargılamada önemli bir gelişme oldu. Hem Barolarımızın hem de Türkiye Barolar Birliği'nin davaya katılma yönündeki taleplerini mahkeme kabul etti. Bunun özellikle adil yargılanma hakkı bakımından da çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş ise, "Bugün Türkiye Barolar Birliği Başkan Yönetimi ve tüm baro başkanlarımız, baro temsilcilerimizle birlikte Zekeriya'nın dosyasını takip için buradayız. Bu sadece Zekeriya'ya olan bir gönül borcumuz değil. Aynı zamanda böyle bir olayın bir daha yaşanmaması adına, emsal bir karar çıkması adına da çok önemli" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı