Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ailesinin dün akşamdan beri kendisinden haber alamadığı Berat Sami Yazıcı'dan (18) acı haber geldi.

ARACI DERE YATAĞINA UÇMUŞ

Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu kenarındaki dere yatağına düşen otomobili fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ters dönen araçtaki sürücü Berat Sami Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Otomobilden çıkarılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.