Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı

Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da ailesinin bir gündür kendisinden haber alamadığı 18 yaşındaki gencin, kullandığı otomobilin dere yatağına uçması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ailesinin dün akşamdan beri kendisinden haber alamadığı Berat Sami Yazıcı'dan (18) acı haber geldi.

ARACI DERE YATAĞINA UÇMUŞ

Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu kenarındaki dere yatağına düşen otomobili fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ters dönen araçtaki sürücü Berat Sami Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı

OTOPSİ YAPILACAK

Otomobilden çıkarılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Beşiktaş'ın logosu değişti
img

Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
img

Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHako Sanane:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
Canlı anlatım! Kayseri'de gol yağmuru
Kayseri'de gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri

Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.