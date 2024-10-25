Kelimeler Kübra Par'ın boğazında düğümlendi: "Allah belalarını versin"

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine dün gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 5 kişi son yolcuklarına uğurlandı. Şehit haberini tv100 Ana Haber'de sunan Kübra Par konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi. Par konuşmasında, "Hiçbir kelime yetmiyor acılarını anlatmaya. Allah belalarını versin başka hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine dün terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı. Şehit haberini tv100 Ana Haber'de sunan Kübra Par şehit düşen 5 kişinin hayatlarını anlattığı sırada adeta kelimeler boğazında düğümlendi.

"BAŞARILI BİR MÜHENDİS KADINI SEVDİKLERİNDEN VE BİZDEN ALDILAR"

Duygusal anlar yaşayan Par, Şehit düşen Zahide Güçlü Ekici'nin hikâyesini anlatırken, "Evlilik yıl dönümünde eşinin gönderdiği çiçeği almaya giderken teröristlerin hedefi oldu. O saldırı bu ülkenin yetiştirdiği başarılı bir mühendis kadını sevdiklerinden ve bizden aldı. Ben bu hikâyeyi sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Terör örgütü PKK'ya 'bağımsızlık mücadelesi veren kahramanlar' muamelesi yapan bir takım şerefsizler var ya bu kadının hikâyesini islesinler. Bu kadın Türkiye'nin yetiştirdiği pırıl pırıl bir mühendisti ne istediniz bu kadından" dedi.

"ALLAH BELALARINI VERSİN"

Kübra Par, "bir anne 8 yaşındaki çocuğu kanser" derken cümleler boğazına dizildi. Konuşmasına devam eden Par "Hiçbir kelime yetmiyor acılarını anlatmaya. Allah belalarını versin başka hiçbir şey söyleyemiyorum" diyerek teröre tepki gösterdi.

KAYNAK: TV100